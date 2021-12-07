В Воронеже поймали ночного поджигателя «Хонды»

Во время возгорания никто из граждан не пострадал. Фото: Евгения ГУСЕВА

5 декабря в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о поджоге автомобиля «Хонда-Лого», принадлежащего 33-летней местной жительнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции выяснили, что возгорание машины на парковке одного из гипермаркетов Северного микрорайона произошло в вечернее время. Неизвестный проник в салон автомобиля, совершил поджог и скрылся. Причиненный ущерб составил более 80 тысяч рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого участника преступления. Им оказался 34-летний воронежец. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что автомобиль был открыт, поэтому он свободно проник в салон и, используя зажигалку, поджог обшивку салона. Во время возгорания никто из граждан не пострадал.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.