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Общество7 декабря 2021 9:18

В Воронежской области снова увеличилась суточная смертность от коронавируса

Скончались 58 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Количество смертей за сутки в Воронежской области то чуть меньше 50, то значительно больше.

Количество смертей за сутки в Воронежской области то чуть меньше 50, то значительно больше.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи сообщили в региональный оперштаб суточные данные по ситуации с пандемией коронавируса. В первую очередь, всех волнует самый страшный показатель - смертность. На этот раз, по данным на утро вторника, 7 декабря, умерли 58 человек. По данным ПЦР-тестов жертв этой страшной болезни меньше – 41. Видимо, у остальных 17 диагноз поставлен по КТ. На начало дня 6 декабря жертв ковида было меньше - 48 человек.

До рекордных цифр далеко, пик новой вспышки ковида, похоже, позади. И тем не менее смертей по-прежнему много, и врачам передохнуть пока никак не получается.

Всего умерших от коронавируса за все время пандемии в Воронежской области стало 9 237.