Минирование или учения: в воронежской школе эвакуировали учеников

Как сообщили «КП» в администрации школы, до сих пор неясно, что произошло на самом деле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром эвакуировали учеников школы № 62 на улице Березовая Роща, 32. По словам родителей, здание оцепили полицейские и сотрудники Росгвардии.

Примерно в 7:30 утра детям дали указание одеваться и выходить на улицу. Примерно час ученики находились на воздухе, мерзли. Сейчас все позади, дети в здании, уроки продолжаются.

По сути, причин случившегося две. Или это действительно была реакция на звонок о ложном минировании. Или проходили учения спасательных и правоохранительных служб.

Как сообщили «КП» в администрации школы, до сих пор неясно, что произошло на самом деле. По одной из версий действительно был ложный звонок. Другие сотрудники говорят, что это просто учения, ничего более.

Тем не менее, на территории школы работали кинологи. К счастью, ничего не обнаружили.

В пресс-службе регионального управления МЧС «КП» сказали, что никакой информацией по инциденту в 62-й школе не располагают.