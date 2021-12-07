В ДТП под Воронежем столкнулись 12 машин

Водитель «Киа Рио» не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Фото: Артем КИЛЬКИН

По предварительным данным, сегодня примерно в 8:10 в Рамонском районе на 493-м километре автодороги М-4 «Дон» 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Киа Рио», двигался со стороны Воронежа в сторону Москвы. Он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.

После чего автомобили, двигавшиеся позади, стали выполнять маневры, чтобы не въехать в «Киа Рио», что привело к столкновениям транспортных средств друг с другом. Всего в результате ДТП механические повреждения получили 12 автомобилей. Пострадавших нет.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.