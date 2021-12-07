Волгоградец ограбил челябинского попутчика в Воронежской области

Подозреваемый пояснил, что от похищенной суммы у него осталась лишь одна тысяча рублей, остальное он потратил на спиртное и продукты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

54-летний житель Челябинской области обратился с заявлением в дежурную часть отдела МВД России по Грибановскому району. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Потерпевший трудился в Тамбове в формате вахтовика, где познакомился 34-летним жителем Волгоградской области. Новый товарищ сообщил, что несколько дней назад освободился из мест лишения свободы, и предложил отпраздновать это событие.

Из-за длительных алкогольных посиделок гость с Урала опоздал на поезд. Он решил добраться на такси до Саратова, а оттуда уже отправиться поездом в Челябинск. Новый знакомый решил составить ему компанию. На территории Грибановского района водитель такси попросил пассажиров покинуть салон из-за их хулиганского поведения.

Пока волгоградец пытался поймать попутку, потерпевший отлучился на несколько минут, оставив при этом ему свои вещи, в том числе и барсетку, в которой находились 20 тысяч рублей. Когда вахтовик вернулся, то ни знакомого, ни его вещей не обнаружил. У него при себе остался только мобильный телефон.

После оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по Грибановскому району установили личность подозреваемого. Злоумышленника задержали на территории Волгоградской области в доме его знакомого. Подозреваемый пояснил, что от похищенной суммы у него осталась лишь одна тысяча рублей, остальное он потратил на спиртное и продукты.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до четырех лет лишения свободы.