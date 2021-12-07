Жителям Воронежской области выдали более двух тысяч электронных подписей

С 1 июля удостоверяющим центром УФНС в Воронежской области ведется полномасштабная выдача квалифицированных электронных подписей. Жителям региона выдали более двух тысяч. Чтобы получить подпись, заявителю нужно лично обратиться в удостоверяющий центр и предоставить паспорт, СНИЛС, заявление на выдачу КЭП и пройти процедуру идентификации. А также для записи квалифицированного сертификата при себе нужно иметь сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России USB-носитель ключевой информации («токен»).

На территории Воронежской области услуга по выдаче квалифицированного сертификата оказывается в семи территориальных налоговых органах, расположенных по адресам:

- Воронеж, ул. Революции 1905 года, 82;

- Воронеж, ул. Варейкиса, 49;

- Воронеж, Ленинский проспект, 92а;

- Воронеж, ул. Космонавтов, 8а;

- Воронеж, ул. Кирова, 28;

- Лиски, ул. Советская, 2;

- Борисоглебск, ул. Свободы, 205.

Перед посещением инспекции необходимо записаться на прием через интерактивный сервис «Онлайн-запись на прием в налоговый орган», доступный на сайте ФНС России в разделе «Сервисы». С 1 января 2022 года квалифицированную электронную подпись юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить только в удостоверяющем центре ФНС России или у доверенных лиц ФНС России, таких как ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк, АО «Аналитический центр».

Интересующую информацию можно получить, обратившись в единый контакт-центр ФНС России по тел. 8-800-222-22-22.