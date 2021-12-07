Воронежцы могут получить услуги налоговых органов в МФЦ. В регионе работает 268 отделений многофункциональных центров. За девять месяцев 2021 года через этот канал поступило более 123 тысяч запросов на предоставление государственных услуг и оказано более 118 тысяч услуг. Наиболее востребованы следующие услуги:

- постановка на учет физических лиц в налоговом органе по месту жительства;

- услугу по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- предоставление сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;

- регистрация в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- предоставление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе.

Подробно ознакомиться с перечнем услуг ФНС России, оказываемых в МФЦ региона и узнать адрес ближайшего офиса можно на сайте ФНС России в разделе «Получение государственных услуг ФНС России в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».

Интересующую информацию также можно получить в едином контакт-центре ФНС России по тел. 8-800-222-22-22.