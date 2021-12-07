В Воронеже «Шевроле» сбил 9-летнюю девочку

Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера в 7:30 в Воронеже у дома № 14 по улице Героев Стратосферы 41-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», наехал на 9-летнюю девочку.

Он двигался по улице Героев Стратосферы со стороны Ленинского проспекта в сторону улицы Циолковского, а пострадавшая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.