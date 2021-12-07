Воронежцы вышли в финальный раунд чемпионата Европы по футзалу среди глухих

В рамках группы F россияне поочередно одолели сборные Дании (6:5), Белоруссии (4:0) и Греции (6:2). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В греческом Лаврионе состоялся отборочный этап чемпионата Европы-2022 по футзалу среди глухих. В составе сборной России выступали шесть воронежских спортсменов: Артем Радинский, Никита Страхов, Стефан Толстопятов, Давид Бородюков, Сергей Крикун и Дмитрий Савин. Матчи группового этапа с участием российской команды проходили в греческом Лаврионе.

В рамках группы F россияне поочередно одолели сборные Дании (6:5), Белоруссии (4:0) и Греции (6:2). Заняв первое место, наши спортсмены завоевали путевку для участия в финальном турнире, который пройдет осенью 2022 года в Италии.

- Команда молодая. Для многих из спортсменов - это первый международный старт по взрослым. Результатом я доволен, - подытожил старший тренер сборной России по футзалу среди глухих Вячеслав Гутько.

- Вячеслав Гутько - наш воронежский молодой тренер, - пояснил главный тренер сборной Воронежской области по адаптивному спорту Дмитрий Астафуров. - Он собрал команду, спланировал подготовку и показал успешный результат. Шесть человек из Воронежа в составе сборной - это величайшее достижение. Футзал является сурдлимпийской дисциплиной, а сурдлимпийские игры состоятся в 2023 году, так что, думаю, сегодняшние победы с прицелом на этот старт.