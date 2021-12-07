Воронежские экологи опровергли незаконные работы в Северном лесу

Экспертиза древесных насаждений завершится 15 декабря. Фото со страницы Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области в VK.

Накануне в воронежских соцсетях появился пост о том, что «кто-то в Северном лесу чистит место под строительство». В частности, автор записи задавался вопросом: «Деревья со срубленной корой, со следами белой жидкости, сухие или уже поваленные. Неужели, так и исчезнет наше любимое место для прогулок?»

- Предположения разместивших пост авторов в одном из воронежских пабликов – не что иное, как очередной вброс непроверенной информации с целью взволновать жителей, лишний раз поиграть с наболевшей темой, - сообщил советник отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы регионального Департамента природных ресурсов и экологии Алексей Завьялов. - В настоящее время на территории Северного леса проводится комплексная лесопатологическая экспертиза древесных насаждений, которая в соответствии с техзаданием должна завершиться 15 декабря. Подрядная организация - ФБУ «Центр защиты леса» - методом сплошного перечета определяет и отмечает зарубкой с белой краской сильно ослабленные, усыхающие, погибшие и аварийные деревья.

Специалисты уверяют, что инженерные изыскания необходимы для корректной разработки проектной документации благоустройства особо охраняемой природной территории регионального значения «Северный лес».

Концепцией развития планируется охватить в общей сложности порядка 50 гектаров лесопарковой территории. В обозримом будущем здесь должны появиться современные светильники, камеры видеонаблюдения, урны для мусора, обустроенные дорожки с надежным покрытием, и не только.