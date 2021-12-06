В Воронеже УК без разрешения обрезала 30 тополей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже жители пожаловались в управление экологии на управляющую компанию, сотрудники которой обрезали 30 тополей. Специалисты ведомства выяснили, что УК никакого разрешения на процедуру не получала. А, следовательно, омолаживающая обрезка делалась незаконно. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Там пояснили, что с исполнителями работ уже провели разъяснительные беседы, а также составили протокол для привлечения к административной ответственности.

Также в профильном управлении поблагодарили воронежцев за бдительность и рассказали, что деревьям не причинен вред.

– Тополь — это порода деревьев, имеющая высокую побегопроизводительную способность. Новые побеги на таких деревьях образуются уже в течение весенне-летнего периода следующего за обрезкой года. Практика последних лет не показывает усыхания насаждений после правильной омолаживающей и формовочной обрезки, — рассказали в пресс-службе.