Воронежца поймали на незаконной врезке в газопровод

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Представитель компании заявил в полицию о том, что в Новоусманском районе неизвестный самовольно подключился к газопроводу и крадет газосмесь. Общий ущерб предприятию составил около 290 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского главка МВД 6 декабря.

Как оказалось, злоумышленник в период с 16 октября 2019 года по 4 марта 2021 года осуществил незаконную врезку к газопроводу на улице Спартака с целью дальнейшего неконтролируемого использования энергоресурса. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Мужчина не стал отпираться и полностью признал свою вину.

Стражи порядка по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.