Стало известно, когда воронежские школьники уйдут на каникулы

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Власти Воронежа рассказали, сколько продлятся зимние каникулы в школах. Последним учебным днем станет 25 декабря. Отдыхать дети начнут с 27 декабря. Об этом 6 декабря, пояснили в пресс-службе мэрии.

Продлятся каникулы вплоть до 9 января. Взрослые воронежцы, как и все россияне, будут отдыхать с 31 декабря также по 9 января.

Напомним, пока власти не разрешили массовых мероприятий в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Воронежской области. Традиционных празднеств в Новогоднюю ночь у главной елки на площади Ленина тоже не предусмотрено. Все же развлечься ребятне будет возможность. Воронежские театры подготовили интересные спектакли с праздничными представлениями.