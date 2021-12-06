Воронежские самбистки завоевали три медали на первенстве ЦФО

Обе воронежские самбистки теперь выступят на первенстве России. Фото: cspsk-vrn.ru

На пьедестал почета чемпионата и первенства Центрального федерального округа по самбо поднялись воронежские спортсменки Карина Колосова и Елизавета Попова, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования проходили в Серпухове. Воронежскую область на турнире представляли почти два десятка спортсменов. При этом всего в соревнованиях участвовали более 300 человек.

В возрастной группе девушек 15-17 лет серебряную медаль завоевала Карина Колосова. Она поднялась на третью строчку пьедестала среди юниорок не старше 20 лет. По результатам турнира Карина отобралась на два первенства России. Первое — среди девушек, пройдет в конце января 2022 года в Балаково, а второе — среди юниорок, в феврале в Казани.

- Среди девушек Карина одержала шесть чистых побед. И только в финальной встрече с минимальным преимуществом у нее смогла выиграть соперница из Московской области. А по юниоркам Карина две схватки выиграла «чисто», а потом две проиграла и в итоге заняла третье место. Её целью на этом старте было отобраться на первенство России, и она с ней справилась. Причем смогла это сделать сразу в двух возрастных категориях. На первенство страны отбиралась тройка сильнейших спортсменок. Конечно, хотелось немного повыше подняться, но главное, что Карина достигла поставленной перед ней цели, - отметила тренер Колосовой Татьяна Маклецова.

Еще одну медаль привезла из Серпухова Елизавета Попова. Преподаватель физической культуры школы № 98 стала третьей среди спортсменок юниорок. В весовой категории до 59 кг в двух схватках наша самбистка победила, а в двух уступила.

- Елизавета долго восстанавливалась после травмы. Она в свое время перенесла операцию и уже год нигде не выступала. Но на этот турнир спортсменка подготовилась и пожелала поехать. И выступила хорошо, - рассказал тренер Поповой Иван Долбилин.

Елизавета Попова также отобралась на первенство России, которое пройдет в феврале в Казани.