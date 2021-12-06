УК: фасад здания в центре Воронежа обрушился из-за некачественного капремонта

Фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

Управляющая компания «Центрального района» получила результаты обследования дома № 9 по пл. Ленина, где 2 декабря частично обрушился фасад. По счастливой случайности никто из прохожих не пострадал.

Там уточнили, что проверку проводила специализированная организация. Она выявила нарушения, которые возникли из-за некачественно проведенного капитального ремонта кровли в 2017-2019 годах.

– Специалисты обнаружили, что концы стропил упираются в кирпичную кладку карниза, из-за чего на него создается избыточное давление. Нагрузка распределяется точечно, а не равномерно как должно быть. Такое чрезмерное давление и привело, по словам специалистов, к отслоению штукатурного слоя с фасада здания, - прокомментировали в УК.

Также при удалении слабых элементов с фасада дома произошло дальнейшее отслоение штукатурки. А под слоем цемента образовались многочисленные трещины в самой кирпичной кладке, что недопустимо.

Поскольку возможно и дальнейшее обрушение, то тротуар в таких местах временно огородили. 3 декабря УК направила официальное письмо в Фонд капитального ремонта с просьбой срочно устранить нарушения. Копии письма также получили в управлении ЖКХ города и управе Центрального района.

– Временным решением проблемы может стать полное удаление штукатурного слоя с карниза здания. Поскольку здание находится в самом центре города на «красной линии», решение должно быть принято совместно с городскими специалистами по ЖКХ, - подытожили в управляющей компании.