Воронежский «Факел» в Турции сыграет с клубом премьер-лиги

Помериться силами с лучшей командой Татарстана будет весьма любопытно. Фото: с сайта ФК "Факел"

В первом матче на зимних сборах 2022 года «Факел» сыграет с казанским «Рубином». Об этом сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Матч состоится в турецком городе Сиде 20 января. Договорились даже у времени его начала – 15 часов. Но, конечно, времени до матча много. И время его старта уж точно может измениться.

Ранее за «Рубин» играл один из нынешних ведущих игроков «Факела» Роман Акбашев. Так что для него матч будет принципиальным.

Напомним, «Факел» потерял основного вратаря – Илья Свинов отправился в московский «Спартак». Разнообразных контактов с клубами Премьер-лиги у воронежского клуба все больше, хотелось бы не затягивать и с выходом в элиту российского футбола.