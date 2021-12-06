Жительница Воронежа украла новогодние гирлянды с улицы

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В полицию заявила 34-летняя жительница Ленинского района о хищении у нее с фасада дома новогодних уличных украшений стоимостью 13 тысяч рублей. Кража произошла ночью. Воришку вычислили быстро по видеокамерам.

Как рассказали в региональном главке 6 декабря, подозреваемую, 38-летнюю жительницу Воронежа, стражи порядка задержали дома. В отделе полиции она призналась в содеянном. Рассказала, что приметила красивые украшения, когда проходила мимо дома в компании знакомых. Тогда решила их унести к себе домой. Часть похищенного полицейские у нее нашли, а другую часть, как оказалось, она потеряла по дороге.

Злоумышленница попала под уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.