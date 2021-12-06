Воронежские борцы завоевали два золота и бронзу на крупном всероссийском турнире

Наши три богатыря приехали из Сыктывкара с медалями. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские борцы отлично выступили на всероссийском турнире по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта СССР В. А. Паршукова. Соревнования проходили в главном городе Республики Коми Сыктывкаре. В них участвовали 90 спортсменов из более чем 20 регионов России. На татами выходили победители и призеры первенства мира, Европы и России. В этот список вошли в том числе серебряный призер Первенства Европы воронежец Александр Гришин, а также призер финала спартакиады молодёжи России 2021, тоже наш земляк Георгий Аксарин.

В итоге, Гришин стал победителем в весовой категории до 97 кг, а еще один воронежский спортсмен Никита Горбунов завоевал «золото» в весе до 125 кг. Борцы провели по три схватки и во всех одержали победы. По итогам турнира они выполнили норматив мастеров спорта России.

Еще одну медаль завоевал Георгий Аксарин. В весовой категории до 65 кг он стал третьим.

- Ребята неплохо отборолись. Лишний раз посмотрели над чем надо работать. До Нового года соревнований не предвидится, будет идти обычный тренировочный процесс. А после праздников будем готовиться к новым стартам, - рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд старший тренер Воронежской области по вольной борьбе Геннадий Холодков.