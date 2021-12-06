В Воронеже автомобилист устроил ДТП с возгоранием газовой трубы

Скриншот видео

ЧП произошло в воронежском микрорайоне Подгорное. Очевидцы в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» разместили видео, как ночью с 5 на 6 декабря после столкновения легкового автомобиля со столбом оказалась повреждена газовая труба.

Судя по кадрам, на место происшествия приезжала пожарная машина и специалисты газовой службы. Не месте утечки возникло возгорание из-за чего пришлось газ отключить. Очевидцы пишут, что водитель мог быть в момент ДТП пьян.

По данным полиции, ДТП произошло на улице 65 лет Победы в 21:30 5 декабря.

Управлял Ford Focus 33-летний воронежец. в момент аварии он действительно оказался пьян. Как водится, не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Машина при этом перевернулась. По счастью, никто не пострадал.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. А водителя привлекли к ответственности за езду в нетрезвом виде. Ему грозит лишение прав.