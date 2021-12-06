Верховный суд одобрил уголовное дело воронежской экс-судьи, покалечившей пенсионера в ДТП на набережной

Апелляции экс-судьи пока ей не помогают. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Верховный суд одобрил возбуждение уголовного дела в отношении 49-летней бывшей судьи Воронежского облсуда Людмилы Козиевой. Ее обвиняют в аварии, случившейся 21 июля 2020 года, которая привела к инвалидности 61-летнего Александра П. Судья ехала на «Фольксвагене-Туарег», который неожиданно съехал со своей полосы на обочину и врезался в припаркованную там «Ладу». Ранее уголовное дело одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС), однако Людмила Козиева обжаловала это решение в Верховный суд.

Экс-судья аргументировала свою позицию тем, что она якобы потеряла сознание во время ДТП, и очнулась только, когда ее машина уже врезалась в «Ладу». Возникали у нее сомнения и по степени тяжести травм пассажира отечественной машины, бывшего сотрудника ГИБДД. Однако в суде посчитали, что решение коллег из ВККС пересматривать не стоит.

Надо сказать, что по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» бывшей судье грозит наказание до двух лет лишения свободы. Но может истечь срок давности. По такой относительно «легкой» статье он составляет всего два года, полтора из них уже истекли.