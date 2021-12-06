Ирина Любимова из ВГТУ стала студенческим лидером 2021 года

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В Воронеже завершился финальный этап конкурса «Студенческий лидер Воронежской области 2021». Мероприятие прошло 2 декабря в актовом зале Воронежского государственного технического университета. Позади остались недели подготовки и заочный этап, который определил рейтинги и позиции финалистов. На финальные очные испытания вышли 5 участников, представляющие свои высшие учебные заведения.

За победу боролись – Ирина Любимова (ВГТУ), Алена Деркач (ВГАУ), Данила Колиух (ВГУИТ), Анастасия Илюшкина (ВГПУ) и Олег Серебряков (ВГЛТУ).

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Как отметили в техническом университете, конкурс «Студенческий лидер Воронежской области» направлен на выявление и поддержку заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально работать в структурах студенческого самоуправления университета. Он помогает активизации работы председателей профбюро факультетов (профоргов) университета по защите прав и интересов студенчества, обобщить передовой опыт и повысить мотивацию членства в профсоюзе.

В этом году конкурс «Студенческий лидер Воронежской области» оценивало объективное жюри, в состав которого вошли представители Воронежского областного комитета профсоюза работников народного образования и науки, молодежного правительства региона, департамента образования, науки и молодежной политики области, управления образования и молодежной политики горадминистрации.

Открывал мероприятие конкурс самопрезентации «Автопортрет». Студенты интересно рассказывали о своих достижениях, достоинствах и стремлении быть лидерами. Все это они дополняли познавательными слайдами.

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Следующий конкурс «2к1» был направлен на выявление у конкурсантов умения быстро ориентироваться в экстремальной обстановке, а также на определение уровня их знаний законодательства и нормативно-правовых актов в сфере образования. Каждому конкурсанту выдавали таблички с вариантами ответов «Да» и «Нет». Ведущий зачитывал тезисы, с которыми участники могли согласиться или не согласиться. После трех неправильных ответов конкурсант покидал сцену, зарабатывая при этом определенное количество баллов.

Еще один конкурсный этап – «Сюрприз» – был направлен на выявление у участников лидерских навыков.

По итогам жюри предстояла непростая работа – выбрать лучших из лучших по результатам дебатов. В непростой борьбе первое место и звание лидера удалось получить студентке дорожно-транспортного факультета Воронежского государственного технического университета. Ирине Любимовой вручили диплом победителя, а сокурсники и преподаватели поздравили ее с этим событием и пожелали дальнейших успехов.

Ирина Шабанова

Фото предоставлено пресс-службой ВГТУ