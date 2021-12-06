В воронежском Инсектариуме родился палочник с редкой мутацией

Фото со страницы "Инсектариум в Воронеже" в соцсети "Вконтакте"

Крайне необычную мутацию обнаружили энтомологи воронежского Инсектариума при изучении новорожденного палочника. Он гинандроморф, что в переводе с древнегреческого значает аномальное развитие организма, когда в одном теле сочетаются части женского и мужского организма.

- Гинандроморфы бывают трех типов, - пояснили в Инспектариуме. - Билатеральные (одна продольная половина тела имеет признаки мужского пола, другая — женского), передне-задняя (поперечная) мутация и мозаичная, когда в организме частями присутствуют и мужские женские куски.

Наш палочник сочетает в себе мутацию первого и третьего типа. Такие мутанты, по словам ученых, возникают на очень ранней стадии развития эмбриона, когда в нем от еще и сотни клеток не набралось.

- Палочник подрос, это пока что личинка, но на стороне самца уже видны зачатки крыльев, - рассказали энтомологи. - Размножаться билатеральные гинандроморы, понятное дело, не могут, т.к. ни женские ни мужские половые органы у них полноценно не формируются. Мутация очень редкая, но встречается не только у насекомых, но и у всех остальных животных.