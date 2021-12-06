В Воронеже День Конституции отпразднуют интеллектуальной игрой и конкурсом рисунков

День Конституции - серьезный, но далеко не обязательно скучный праздник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В управе Советского района Воронежа придумали, как нескучно отпраздновать День Конституции, который, напомним, отмечают 12 декабря. Школьникам предлагают на выбор поучаствовать либо в интеллектуальной игре, либо в конкурсе рисунков.

В игре «Главный закон государства» могут показать свои знания ребята от 14 до 18 лет, причем, как ученики школ, так и студенты. Для этого им нужно до 8 декабря пройти регистрацию по электронному адресу: ayuchesheva@cityhall.voronezh-city.ru, указать Ф.И.О., возраст, учебное заведение и электронную почту.

Участникам игры разошлют задания 10 декабря в 14.00. Победителя определят по качеству и полноте выполненных заданий. При подведении итогов также будут учитывать время, затраченное на них.

Победителя и призеров игры наградят дипломами и сувенирами.

Также в управе с 6 по 13 декабря проведут конкурс рисунков и плакатов «Я рисую свои права». В нем могут участвовать школьники от 7 до 14 лет. Они должны будут выполнить рисунок по теме конкурса, прикрепить его фотографию в комментариях к посту конкурса, указав свои Ф.И.О. и возраст. При необходимости можно также написать образовательное учреждение, группу, класс, руководителя.

Жюри будет оценивать конкурсантов по соответствию темы, содержательности, качеству, эстетичности и творческому представлению их работ. Рисунки могут быть как индивидуальные, так и коллективные.

Победителей и призеров наградят дипломами за 1, 2 и 3 места в возрастных категориях: 7-10 лет, 11-14 лет.

Подробнее об игре и конкурсе рисунков можно узнать на странице Советского района «ВКонтакте».