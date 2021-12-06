На охрану 5 воронежских парков потратят до 3,6 млн рублей

Мэрия Воронежа объявила торги на оказание охранных услуг на территории пяти муниципальных парков. Соответствующая аукционная документация появилась на портале госзакупки 3 декабря.

На эти нужды горадминистрация (в лице управления экологии) готова потратить около 3,6 млн рублей. Такова начальная максимальная стоимость контракта.

Речь идет об охране крупных воронежских общественных пространств, многие из которых в этом году были реконструированы. Это - Центральный парк (ул. Ленина, 10), парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д), «Орленок» (ул. Чайковского, 6), им. Дурова (ул. Ворошилова, 1м) и «Южный» (ул. Новосибирская, 5в).

Подрядчик-победитель должен будет обеспечивать охрану мест, требующих антитеррористической защищенности и в будущем безопасность на массовых мероприятиях. Соглашение вступит в силу с момента его подписания и будет действовать до конца 2022 г.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 3 декабря. Торги намечены на 15 декабря.