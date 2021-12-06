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Происшествия6 декабря 2021 11:39

Малознакомые собутыльники ограбили 37-летнего воронежца

Они похитили мобильник, украшения, документы и банковские карты
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек». Этого не учел 37-летний воронежец, когда решил «сообразить на троих» с двумя незнакомцами во двое многоэтажки на улице Адмирала Чурсина.

- В ходе распития алкоголя между потерпевшим и его новыми знакомыми произошел словесный конфликт, перешедший в драку, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - Злоумышленники несколько раз удалили молодого человека, после чего забрали у него мобильный телефон, ювелирные изделия, документы и банковские карты.

Стоимость похищенного имущества составила около 50 тысяч рублей.

Оперативники приступили к поиску подозреваемых. Ими в итоге оказались двое 21-летних местных жителей, один их которых ранее был судим за кражу. В полиции задержанные дали признательные показания. Свой поступок объяснили влиянием алкоголя. Похищенное имущество к тому моменту они уже реализовали, а вырученные деньги потратили на личные цели.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на 7 лет.