Заболеваемость ковидом продолжает снижаться в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Воронежской области медики выявили 727 случаев ковида. Днем ранее эта цифра была 735. С каждым разом в регионе подтверждается все меньше случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный оперштаб днем 6 декабря.

Всего с начала пандемии в области страшное заболевание нашли у 181 689 человек. За это время 9 179 пациентов не смогли победить болезнь. Еще 48 летальных исходов зафиксировали за последние сутки.

Вылечились за последние сутки 532 пациента, с начала пандемии — 127 661.