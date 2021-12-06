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Общество6 декабря 2021 10:51

Заболеваемость ковидом продолжает снижаться в Воронежской области

За последние сутки в регионе выявили 727 новых случаев
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Воронежской области медики выявили 727 случаев ковида. Днем ранее эта цифра была 735. С каждым разом в регионе подтверждается все меньше случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный оперштаб днем 6 декабря.

Всего с начала пандемии в области страшное заболевание нашли у 181 689 человек. За это время 9 179 пациентов не смогли победить болезнь. Еще 48 летальных исходов зафиксировали за последние сутки.

Вылечились за последние сутки 532 пациента, с начала пандемии — 127 661.