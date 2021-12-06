32-летний воронежец ударил гостя ножом в живот

Мужчине грозит до 10 лет колонии Фото: из архива «КП»

Врачи сообщили в полицию о поступлении 43-летнего пациента с ножевым ранением. Полицейские восстановили картину преступления. Накануне вечером потерпевший находился в гостях у своего знакомого в квартире на улице Зои Космодемьянской. Приятели распивали спиртные напитки, а потом поссорились. Не долго думая хозяин квартиры нанес своему гостю удар кухонным ножом в область живота, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.

Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам на территории Железнодорожного района. Им оказался 32-летний воронежец. Задержанный признался в содеянном.

Сейчас в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.