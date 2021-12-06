Юные волонтеры из Воронежа показали, как поднять настроение

В Ленинском районе Воронежа образованы и успешно работают десятки волонтерских бригад из числа молодежи – школьников и студентов. Их помощь оказалась бесценна в период пандемии и локдауна, когда добровольцы помогали соцработникам доставлять пенсионерам на самоизоляции необходимые продукты. Кроме того ребята активно участвуют в военно-патриотическом воспитании, просветительской и другой деятельности.

В День волонтера, 5 декабря, бойцы добровольческого отряда «Светлый» из 13-й школы Ленинского района на интернет-странице детского объединения «Росток» рассказали об истории волонтерского движения и провели мастер-классы по созданию хорошего настроения.