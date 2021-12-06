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Общество6 декабря 2021 9:54

Число коек для пациентов с ковидом в Воронежской области сократили почти на 40%

Сейчас тяжелых пациентов принимают в 26 медорганизациях
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

По состоянию на понедельник, 6 декабря, в стационарах Воронежской области находятся 2442 заболевших коронавирусом. При этом число коек для пациентов с ковидом за десять дней сократили на 37,5%. Если ранее их было 4843, то сейчас 3 026. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Коечный фонд действует в 26 медорганизациях. За минувшие выходные ковидные отделения закрылись в больнице «РЖД-Медицина» и санатории имени Горького.

Напомним, на прошлой неделе в регионе объявили очередные послабления. Так, сняли запрет для несовершеннолетних на посещение спортклубов, зоопарков и океанариумов, музеев, заповедников, кинотеатров и театров без сопровождения родителей. Исключением все же остались торговые центры. Туда детям можно проходить только в сопровождении взрослых.