Воронежский «Буран» после серии из восьми поражений выиграл второй матч подряд

"Буран", похоже, выбирается из крутого пике. Фото: cspsk-vrn.ru

Во втором матче выездной серии «Буран» встретился с одним из лидером ВХЛ, до игры тюменский «Рубин» шел на третьем месте. Счет в матче открыли сибиряки – на 13 минуте, оказавшейся несчастливой для «ураганных», шайбу забросил Никита Рожков. Но воронежцы на этот раз хорошо держали удар. На 17 минуте «Буран» реализовал большинство – отличился Антон Вилков – 1:1.

А во втором периоде «ураганные» показали, что и в меньшинстве классно могут убегать в контратаки, на 34 минуте Данила Макаров вывел «Буран» вперед – 2:1. Самое удивительное, что воронежские хоккеисты в третьем периоде повторили свой успех. Когда «Рубин» был в большинстве, отличился Алексей Лапин – 3:1. Однако почти тут же Роман Чемерикин свел преимущество «Бурана» до минимума – 3:2. И все же последнее слово в этом матче осталось за «ураганными». На 57 минуте Даниил Лобанов снял все вопросы о победителе матча – 4:2. «Буран» после кошмарной серии из восьми поражений подряд ударно проводит выезд. После выигрыша у московской «Звезды» теперь повержен и «Рубин».

«Буран» набрал 22 очка и поднялся на 22 место. Впереди 7 декабря еще одна выездная игра с «Югрой» из Ханты-Мансийска. Будущий соперник занимает пятое место. В активе у югорчан 46 очков. Игра начнется в 17.00.