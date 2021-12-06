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Общество6 декабря 2021 12:43

В ходе рейда в Воронеже наказали 11 пешеходов и 47 водителей

Мероприятие было посвящено безопасности на "зебрах"
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже завершился профилактический рейд «Пешеходный переход», в ходе которого выявили 58 нарушений. Среди них 11 – на пешеходов и 47 – на водителей. На всех нарушителей составили протоколы.

В ходе рейда полицейские проводили беседы с участниками дорожного движения. Водителям напомнили о необходимости попускать пешеходов на переходе и притормаживать перед «зеброй». Пешеходам напомнили, что они должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а переходить дорогу только по «зебрам» или на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть, только убедившись в безопасности предстоящего перехода. Ночью жизнь пешехода могут спасти предметы со световозвращающими элементами, которые сделают его заметнее на дороге.