В ходе рейда в Воронеже наказали 11 пешеходов и 47 водителей

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже завершился профилактический рейд «Пешеходный переход», в ходе которого выявили 58 нарушений. Среди них 11 – на пешеходов и 47 – на водителей. На всех нарушителей составили протоколы.

В ходе рейда полицейские проводили беседы с участниками дорожного движения. Водителям напомнили о необходимости попускать пешеходов на переходе и притормаживать перед «зеброй». Пешеходам напомнили, что они должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а переходить дорогу только по «зебрам» или на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть, только убедившись в безопасности предстоящего перехода. Ночью жизнь пешехода могут спасти предметы со световозвращающими элементами, которые сделают его заметнее на дороге.