В Воронежской области умерло еще 48 человек с ковидом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

За последние 24 часа в Воронежской области зарегистрировали еще 48 летальных исходов пациентов с коронавирусом. Всего после тяжелой болезни скончалось 9 179 человек. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил региональный оперштаб.

И хотя заболеваемость понемногу снижается (727 человек за сутки с положительными тестами), ситуация продолжает оставаться напряженной.

Пока в регионе борются со штаммом дельта, сообщается, что в мире ковид уже мутировал и в 23 странах обнаружен новый – «омикрон». Ранее медики рассказали, какие у него симптомы.