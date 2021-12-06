Воронежская мэрия приобретет 155 квартир для расселения из ветхого жилья

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа объявила о закупке квартир для расселения горожан из ветхого жилья. На эти цели выделяется 423,1 млн рублей, из которых 160 млн рублей – из муниципального бюджета, 147,8 млн – из региональной казны и 115,3 млн – из федерального бюджета.

Согласно условиям тендера, это будут 155 квартир: девять новых готовых жилых помещений с полной отделкой для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 146 объектов долевого строительства в многоквартирных домах со сроком сдачи в 2022 году. Все квартиры, по контракту, должны быть сданы «под ключ».

Заключить контракты должны до конца этого года.