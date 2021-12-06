Болельщики признали главного тренера воронежского «Факела» лучшим в ФНЛ в ноябре

Олег Василенко вновь завоевал симпатиии болельщиков, следящими за событиями в ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

В опросе ФНЛ среди болельщиков, определявшем лучшего главного тренера Футбольной национальной лиги в ноябре, победил главный тренер «Факела» Олег Василенко. Это звание - уже третье для него в текущем сезоне. За наставника нашей команды отдали 32 процента от всех голосов. На втором месте оказался главный тренер астраханского «Волгаря» Андраник Бабаян (27,5%), на третьем – рулевой «Оренбурга» Марцел Личка (15,3%).

Напомним, в ноябре «Факел» из пяти матчей три выиграл, один свел вничью и только в одном уступил тольяттинскому «Акрону». Воронежский клуб набрал десять очков и закрепился на втором месте, дающем право на выход в Премьер-лигу.

Лучшего главного тренера ФНЛ в ноябре определили и эксперты лиги. Они отдали предпочтение рулевому красноярского «Енисея» Виктору Треневу. За него говорили объективные показатели: в последнем месяце осени сибиряки выиграли четыре матча и лишь один свели вничью.