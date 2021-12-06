Жительница Воронежа лишилась 100 тысяч, пытаясь устроиться на работу няней

32-летняя жительница Воронежа нашла в интернете объявление о вакансии няни. Девушка связалась с «работодателем» в мессенджере и получила приглашение на работу. Ей даже пообещали перечислить аванс. Для этого надо было перейти по высланной ссылке и заполнить анкету. В числе прочего в нее требовалось внести данные своей карты. Ничего не подозревая, потерпевшая так и сделала, но денег не получила. Решив, что произошел сбой, девушка несколько раз повторила попытку, и только потом обнаружила, что с ее счета пропали больше 100 тысяч рублей. Поняв, что она стала жертвой мошенничества, гражданка поспешила в полицию.

Сейчас полицейские пытаются установить личность преступников.

Кстати, за минувшие сутки от мошенников пострадали девять жителей региона. Причиненный ущерб составил более 350 тысяч рублей.