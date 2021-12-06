Воронежцы предупредили о сломанном люке у школы

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Вечером 5 декабря воронежцы обнаружили опасный люк прямо у школы №5 на улице Ленина. На размещенном в соцсетях фото видно, что у люка отколот край и образовалось отверстие, в которое может попасть нога невнимательного пешехода.

«Комсомолка» передала информацию в городское управление по делам ГО и ЧС. Сейчас спасатели пытаются связаться с заявителем. Однако его аккаунт в соцсети закрыт, в том числе и для сообщений. Конечно, хорошо, что человек не прошел равнодушно мимо, но, чтобы оформить заявку, спасателям нужен заявитель. В этом случае лучше сразу набирать номер 112.

- Диспетчер должен передать информацию в управу и собственнику колодца, - пояснили в ГО ЧС. - А те в свою очередь связываются с заявителем, уточняют нужную информацию и сообщают, что заявка выполнена.