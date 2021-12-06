Вратарь воронежского «Факела» перешел в московский «Спартак»

Илья Свинов: Я не говорю Воронежу «прощай», я говорю «до свидания»! Фото: с сайта ФК "Факел"

21-летний вратарь «Факела» Илья Свинов перешел в московский «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе воронежского клуба. Илья сыграл за «Факел» неполный сезон. Он перешел в наш клуб из новотроицкой «Носты» в июне 2021 года. За это время он сыграл 24 матча, в которых пропустил 22 мяча. В 11 играх Илья оставил свои ворота «сухими».

В «Факеле» сумму, которую заплатил «Спартак» за Свинова, не разглашают. Но по данным ряда спортивных СМИ, она может быть в районе 20 миллионов рублей. Если так, для «Спартака» это небольшая трата, но для «Факела» - самая дорогая продажа игрока.

В «Спартаке» Илья Свинов составит конкуренцию уроженцу Орла Александру Селихову и совсем расклеившемуся Александру Максименко. Тем не менее не факт, что молодой голкипер с ходу завоюет место в стартовом составе. Не исключено, что, как и Андрея Никитина, его могут вернуть в «Факел» на правах аренды. Свинов явно не собирается «сжигать мосты», о чем свидетельствуют его слова, опубликованные на сайте воронежского клуба:

- Я очень рад был оказаться в таком клубе. В классной команде с невероятными болельщиками, в замечательном городе. Решение об уходе далось мне очень нелегко. Я не говорю Воронежу «прощай», я говорю «до свидания»!