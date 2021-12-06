В Воронежской области автоледи врезалась в дерево

В субботу около 15.30 на автодороге «Воронеж – Луганск – Шрамовка – Александровка» в Кантемировском районе 53-летняя водитель на «Ситроен С-3» не справилась с управлением. Ее машина слетела с дороги на левую обочину, где находилось дерево. В результате столкновения с препятствием автоледи получили травмы, ее доставили в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

По данным ГУ МВД по Воронежской области в регионе за сутки зарегистрировано 59 ДТП, из них в Воронеже – 42. В трех авариях пострадали три человека.