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Происшествия6 декабря 2021 5:32

В Воронеже сгорела «забытая» на паковке иномарка

Горожане рассказали, что машину оставили после ДТП
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Вечером 5 декабря в Воронеже на бульваре Победы на парковке супермаркета «Линия» загорелась «Honda Logo». На место прибыли пожарные и в течение 8 минут потушили иномарку.

По словам местных жителей, эта машина давно стояла на парковке со следами участия в ДТП: у иномарки была разбита задняя часть. По какой причине владелец оставил ее без присмотра, остается только гадать. Но очевидно, что она не могла вспыхнуть от замыкания проводки. Скорее всего, кто-то поджег бесхозную иномарку. По данным пожарных, огонь возник в салоне.