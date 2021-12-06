В Воронеже сгорела «забытая» на паковке иномарка

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Вечером 5 декабря в Воронеже на бульваре Победы на парковке супермаркета «Линия» загорелась «Honda Logo». На место прибыли пожарные и в течение 8 минут потушили иномарку.

По словам местных жителей, эта машина давно стояла на парковке со следами участия в ДТП: у иномарки была разбита задняя часть. По какой причине владелец оставил ее без присмотра, остается только гадать. Но очевидно, что она не могла вспыхнуть от замыкания проводки. Скорее всего, кто-то поджег бесхозную иномарку. По данным пожарных, огонь возник в салоне.