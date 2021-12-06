Не заплативших налоги воронежцев ждут пени, заморозка счетов и арест имущества

Налоговики напоминают жителям региона, что 1 декабря наступил срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за прошлый год. Со 2 числа должникам начисляют пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы долга за каждый день просрочки. Кроме того, банковские счета неплательщиков могут заморозить, имущество арестовать, а затем взыскать налоги через суд.

В условиях сложившейся эпидситуации воронежцев просят платить налоги дистанционно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или мобильное приложение «Налоги ФЛ». Выполнить операцию можно не только за себя, но и за другого человека с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

Более подробная информация размещена на сайте ФНС России на промостранице «Налоговые уведомления 2021 года». Если уведомление не пришло или потерялось, получить его можно в любой налоговой инспекции. Однако для этого необходима предварительная запись через интерактивный сервис «Онлайн-запись на прием в налоговый орган» или обращение в МФЦ.

Интересующую информацию можно получить, обратившись в Единый контакт-центр ФНС России по тел. 8-800-222-22-22.