Воронежцам напомнили, что в налоговых инспекциях принимают только по предварительной записи.

Налоговики обращают внимание жителей региона, что прием в налоговых инспекциях производится только по предварительной записи. Выбрать удобный день, время и записаться можно самостоятельно, через официальный сайт ФНС России www.nalog.gov.ru с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в налоговый орган».

Сейчас для электронного взаимодействия с налоговыми органами на сайте ведомства представлено более 70 онлайн-сервисов, в том числе многофункциональные личные кабинеты для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для тех, кому необходимо подать декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, в «Личном кабинете для физических лиц» есть функция заполнения ее в режиме онлайн. Кроме того, с помощью сервисов можно узнать свой ИНН, подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании и т.д. Корреспонденцию в бумажном виде можно оставить в боксах, установленных возле налоговых.

Получить необходимую информацию также можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России: 8-(800)-222-22-22.