Эксперт оценил окупаемость нового терминала воронежского аэропорта

В воронежском аэропорту стартовало строительство нового терминала. Он должен появиться к лету 2023 года. Возведение объекта обойдется в 5,5 млрд рублей. Новый терминал планируют сделать трехэтажным со сплошным остеклением фасадов. В нем оборудуют пункт пропуска через границу. Терминал будет обслуживать внутренние рейсы с пропускной способностью 600 пассажиров в час. С уже существующим аэровокзальным комплексом его объединят переходами.

Главный редактор специализированного подкаста «Авиа.ру», эксперт рынка авиаперевозок Роман Гусаров в разговоре с De Facto отметил, что 5,5 млрд рублей – вполне адекватная стоимость для терминала.

- Предположу, что окупаемость проекта составит пять - семь лет. Если пассажиропоток за это время увеличится в 1,5-2 раза, на что рассчитывает инвестор, то вполне вероятно строительство еще одной очереди. Это распространенная мировая практика, когда терминалы возводят с шагом 5-10 лет, - отметил Гусаров.