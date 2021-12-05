Камерный театр показал воронежцам премьеру по модной пьесе Вырыпаева

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Камерном 3 декабря прошла премьера. Худрук театра Михаил Бычков поставил «Иранскую конференцию» Ивана Вырыпаева. Весьма востребованная в последнее время пьеса драматурга (ее уже ставили Виктор Рыжаков, Елена Невежина, Артем Рыбаков, да и сам. Вырыпаев). Спектакль вырос из эскиза, который был представлен в рамках режиссерской лаборатории в ноябре этого года.

Десяток стульев и два микрофона. В плане сценографии здесь ничего и не нужно. Спикеры встают, выступают, возвращаются на места. Как многие симпозиумы с «говорящими головами», начинается все предсказуемо скучно. Лучшие умы Дании (ученые, журналисты, общественные деятели) в благополучном и сытом Копенгагене начинают рассуждения об иранской проблеме. Без иранцев. Диалога здесь в принципе не подразумевается изначально, да и поиска решения тоже.

Практически для каждого из выступающих (за исключением журналистки, побывавшей в исламском плену) это далекая и умозрительная проблема. Они и сами иронизируют: противостояние Аллаха и кока-колы. Но выступить надо. И каждый, чтобы выглядеть эффектно, помятуя о технологии написания школьных сочинений, «пропускает» тему «через себя». Герои жонглируют риторическими приемами, подменяют понятия, давят на оппонентов авторитетом, манипулируют, сводя все к риторическим вопросам. Демагогия демагогий.

Но в какой-то момент словоблудие ради галочки явственно вскрывает проблему духовности.

А благодаря невероятной игре актеров никто в зале не засыпает, как бывает на большинстве конференций.

В спектакле заняты Камиль Тукаев, Андрей Мирошников, Юрий Овчинников, Олег Луконин, Яна Кузина, Людмила Гуськова, Василий Шумский, Андрей Новиков, Борис Голощапов.