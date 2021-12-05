В Воронеже пройдет четвертый Мандельштамфест

В Воронеже объявили даты четвертого Мандельштамфеста. Фестиваль поэтического искусства, который Камерный театр проводит раз в два года, в 2021 году пройдет с 24 по 26 декабря. В программе мультижанрового форума, который и так стремится расширять границы понимания поэтического искусства, появляются новые формы.

На фестивале покажут спектакли Юлии Рутберг и Бориса Павловича, перформансы Нурбека Баттулы и Филиппа Виноградова, пройдут поэтические вечера переводчицы и востоковеда Юлтан Садыковой и Льва Оборина, концерт пианиста Алексея Гориболя и тенора Тараса Присяжнюка, выступление группы Паперный Т.А.М.

В бесплатной образовательной программе – лекция эксперта Мандельштамовского центра Школы филологических наук Леонида Видгофа, видеопоказ поэтического спектакля «Мир красивых бабочек» Ивана Вырыпаева, авторский музыкально-поэтический проект Алексея Иванникова и другие события.