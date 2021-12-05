Дворец Ольденбургских устроит для воронежцев елку на свежем воздухе со снежными забавами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дворец Ольденбургских подготовил несколько праздничных мероприятий в новогодние каникулы.

Для гостей устроят елку на свежем воздухе. Участников новогодней программы «Тайна Дворца Ольденбургских» (6+) ждут снежные игры и забавы с персонажами, поиски ответов на самые сложные загадки дворца, встреча с местным призраком и, конечно, веселый финал. В конце праздника каждый ребенок сможет сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Представления пройдут 25 и 26 декабря, 2-6 января в 12.30.

В эти же даты сотрудники дворца Ольденбургских приглашают на экскурсию-чаепитие. На ней посетители узнают о сахарном производстве в Рамони, о том, как выращивали сахарную свеклу, какие этапы обработки проходило сырье, чтобы получился самый качественный сахар, что такое «сахарные головы» и даже смогут с ними сфотографироваться. После интересной лекционной части участников ждет чай из самовара с бубликами и баранками по традиции конца XIX века. Экскурсия и чаепитие пройдут в цокольном этаже дворца, начало в 15.00.

А в Доме с ризалитами дворцового комплекса можно посетить мастер-класс по созданию открыток. Участники смогут самостоятельно выбрать шаблон и украсить его по своему желанию. Все материалы для проведения мастер-класса предоставляются. Занятия запланированы 18, 19, 25, 26 декабря, а также 4, 5, 6, 8, 9 января в 14.00.

- На этот мастер-класс, а также на экспозицию «На благо Отечества» и другие тематические экскурсии на цокольном этаже дворца, выставку «Белые против красных» на первом этаже дворца, экспозицию «Романовы. Ольденбургские. История отношений» в Свитском корпусе, программу «Дворцовый weekend» в Доме с ризалитами можно попасть по Пушкинской карте, - отметили в музее.