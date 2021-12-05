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Общество5 декабря 2021 15:01

Воронежцы собираются потратить на новогодние подарки в среднем 14,5 тысяч рублей

На город на четвертом месте по подарочным бюджетам среди городов-миллионников
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Среднестатистический воронежец планирует потратить на новогодние подарки в этом году 14,5 тысяч рублей. Это больше, чем в 2019-м (тогда для подобных нужд воронежцам требовалось 14,3 тысяч рублей) и пандемийном 2020-м (на подарки к прошлому Новому году жители Воронежа потратили в среднем 14 тысяч рублей), посчитали аналитики портала SuperJob.

Столица Черноземья занимает четвертое место среди городов-миллионников по бюджету на подарки: больше собираются потратить москвичи (в среднем 17 тысяч рублей), красноярцы и жители Ростова-на-Дону (по 16 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (15 тысяч рублей). В целом по стране средний бюджет на новогодние подарки в этом году - 13 тысяч рублей.