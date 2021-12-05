На рабочей неделе в Воронеже потеплеет до +6

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Рабочая неделя в Воронеже начнется с потепления. Его принесет юго-восточный ветер.

В понедельник, 6 декабря, днем будет 0 градусов. А уже во вторник, 7 декабря, днем на улице ожидается до +6, пойдет снег с дождем. Причем, со вторника плюсовая температура будет и по ночам.

В среду, 8 декабря, до +4, без осадков.

В четверг, 9 декабря, снова пойдет дождь и ожидается до 5 тепла.

В пятницу, 10 декабря, небольшой дождь и до +4.

Плюсовая температура сохранится и на следующих выходных.