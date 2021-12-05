Воронежец лишился 150 тыс рублей после звонка "из банка"

51-летний житель Воронежа потерял 150 тысяч рублей после общения с «банковскими» мошенниками. Мужчину развели по «бородатой» схеме: позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что с счета потерпевшего пытались снять деньги. И под предлогом пресечения противоправных действий со стороны мошенников, выведал персональные данные банковской карты. После этого с расчетного счета воронежца улетучились средства.

За минувшие сутки жертвами дистанционных аферистов стали 10 жителей Воронежской области. В общей сложности он потеряли около 1,5 млн рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.