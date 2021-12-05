Воронежцы вышли на площадь протестовать против системы QR-кодов

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Днем 4 декабря несколько десятков воронежцев, недовольных введением QR-кодов, собрались на Адмиралтейке, чтобы записать видеообращение к властям с призывом отказаться от ограничений. Пришедшие на площадь горожане считают, что система QR-прохода (она начала действовать в Воронеже с 11 октября) нарушает права граждан. По данным Telegram-канала Readovka, полицейские пытались остановить собрание. Массовых беспорядков во время акции не случилось.

Напомним, жители и гости региона не могут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, рестораны, кафе и непродовольственные магазины без QR-кода, сертификата о перенесенной болезни или медотвода. В связи с чем воронежцы подали в суд иск к главе региона Александру Гусеву о нарушении прав человека в связи с введением QR-кодов. Ранее недовольные приходили в приемную губернатора.

Напомним, глава региона Александр Гусев поддержал федеральную инициативу о введении QR-кодов. Положительно высказался о них и мэр Воронежа Вадим Кстенин. Власти неоднократно отмечали, что QR-система позволяет повысить заботу о здоровье горожан и направлена на снижение распространения коронавируса. Кроме того, губернатор распорядился проводить бесплатно ПЦР-тесты для воронежцев без кодов, чтобы они могли посещать общественные места.