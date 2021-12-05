К 5 декабря в Воронежской области умерли еще 48 ковид-пациентов

Утром 5 декабря региональный оперштаб озвучил текущую коронавирусную сводку.

За минувшие сутки еще 735 жителей Воронежской области получили положительные тесты на COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 180 962 случая коронавируса.

За вчерашний день от осложнений ковида скончались 48 пациентов. Всего с начала наблюдений в Воронежской области умер от последствий коронавируса 9 131 человек.

Выписали с больничного вчера 516 пациентов. Всего смогли побороть болезнь 127 129 жителей Воронежской области.